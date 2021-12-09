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Устроившему стрельбу в МФЦ в Москве предъявили обвинение

Елизавета Потейчук
14:32 09.12.2021
Мужчину доставили в Пресненский суд.
Устроившему стрельбу в МФЦ в Москве предъявили обвинение
© Фото: СК РФ
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В Пресненский суд города Москвы доставили мужчину, который открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Напомним, что в результате инцидента погибли два человека, еще трое получили ранения, включая 10-летнюю девочку.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избранников пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, е» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «а, в, е» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, в виде заключения под стражу, сроком до 07 февраля 2022 года», - сообщают в пресс-службе суда.

Кроме того, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, мужчине предъявлено обвинение по трем статьям. Также Следственный комитет попросил заключить под стражу в СИЗО стрелявшего в здании многофункционального центра.

Ранее родственники погибших при стрельбе в МФЦ приехали на опознание. Помимо этого, один из них рассказал, что не знал, на какого рода процедуру его пригласили.

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