«Мой шурин тут работал»: родственник погибшего при стрельбе в МФЦ с места трагедии

Родственник одного из погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве рассказал «Звезде», что его пригласили увидеть тело брата жены Владимира. Он также пояснил, что не знает о том, на какую процедуру его позвали.

«У меня супруга там. Ей очень плохо. Мой шурин тут работал», - говорит мужчина.

«Звезда» опубликовала кадры приезда родственников погибших на опознание тел. Жертвами стрельбы оказались два человека, еще трое получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

Подозреваемого в стрельбе в МФЦ уже доставили в ГСУ СК РФ по Москве. Сообщается, что в здании развязался конфликт из-за отказа надеть маску.