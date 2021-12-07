Родственники погибших при стрельбе в МФЦ приехали на опознание

Родственники погибших в результате стрельбы в московском многофункциональном центре приехали на опознание, передает корреспондент «Звезды».

Ранее сообщалось, что сегодня днем на юго-востоке столицы мужчина зашел в здание МФЦ «Рязанский» и начал стрелять. После этого всех посетителей многофункционального центра эвакуировали. Поводом для конфликта стал отказ надеть маску.

Трагедия унесла жизни двух человек, трое ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, ребенку провели операцию. Несовершеннолетняя находится в палате пробуждения.

По данным СМИ, погибшими являются администратор и охранник. Стрелок задержан силовиками. Его доставили в ГСУ СК РФ по Москве.