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Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»

Анна Берестовая
11:03 15.09.2021
Военные атташе поделились впечатлениями от наблюдения за учениями «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные атташе иностранных государств, которые получили возможность присутствовать на месте совместных учений Вооруженных сил России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский, поделились своими впечатлениями от увиденного. Одним из наблюдателей стал представитель Соединенных Штатов майор Джеймс Сиббитс, который прибыл в Белоруссию специально для наблюдения за учениями «Запад-2021».

Он указал, что в мероприятии было задействовано большое количество танков, и подметил, что военные машины оказались очень громкими. Атташе США также впечатлился продемонстрированным во время отработки боевых действий количеством стрельбы.

«Это первые учения, которые я наблюдал в Белоруссии», - признался Сиббитс.

Майор отметил, что его коллега, обычно выступающий в роли американского военного атташе в Белоруссии, не успевал прибыть вовремя, в связи с чем его, Сиббитса, направили в качестве замены. Для этого военнослужащему оперативно подготовили все необходимые документы.

«Очень быстро сделали визу для меня и мы очень благодарны за это», - добавил он.

Также свое пребывание на учениях «Запад-2021» описал венгерский атташе, полковник Ласло Закань. Он отметил, что ему в первую очередь понравилась сама страна и встреченные люди.

«Впечатления очень хорошие», - указал Закань.

Полковник также указал, что как военный он оценил открытую демонстрацию происходящего на учениях.

Ранее сообщалось, что за действиями на полигоне Обуз-Лесновский наблюдали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО. Также на учениях присутствовали представители государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ и делегации Международного комитета Красного Креста.

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