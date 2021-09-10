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Россия и Белоруссия начали проведение совместных стратегических учений «Запад-2021»

Роман Захаров
03:00 10.09.2021
В учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятого сентября 2021 года в соответствии с планом совместной подготовки в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран начались совместные стратегические учения «Запад-2021».

Пространственный размах учений составляет более двух тысяч километров – от акватории Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Практические действия войск (сил) стартовали одновременно на девяти полигонах – Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь – Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский.

В совместных стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Из них на территории Республики Беларусь в учениях задействовано 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

От государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран в составе созданной коалиционной группировки войск в учениях «Запад-2021» принимают участие около 2 тысяч военнослужащих.

При этом максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит соответственно 6400 человек.

Целями учений являются – проверка уровня готовности и способности органов военного управления войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства, их взаимодействия в ходе ведения боевых действий; получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами Российской Федерации и Республики Беларусь. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств в текущем году.

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