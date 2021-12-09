В больнице отказались комментировать состояние Хлебниковой

Врачи НИИ имени Склифосовского отказались комментировать журналистам «Звезды» состояние певицы Марины Хлебниковой. По их словам, в реанимации действует режим карантина, при котором доступ к пациентам ограничен.

При этом певица просила врачей никому не сообщать о ее состоянии. Единственная, кто получает информацию от врачей, - это мама артистки.

Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в своей московской квартире 18 ноября. Предположительно, возгорание произошло из-за курения в помещении. У артистки диагностировали ожоги дыхательных путей, имелся риск заражения. Недавно певицу сняли с аппарата ИВЛ и перевели в ожоговое отделение.

Друг Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал «Звезде», что до пожара у певицы были запланированы гастроли. Они прилетели домой 17 ноября, за день до трагедии. После этого друзья связались друг с другом, чтобы решить организационные вопросы, касающиеся новой поездки.