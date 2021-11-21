Друг Хлебниковой рассказал о состоянии певицы за несколько дней до трагедии

Друг певицы Марины Хлебниковой, автор песен Дмитрий Чижов рассказал «Звезде» о том, как певица себя чувствовала за несколько дней до трагедии. По словам Чижова, никакой депрессии, о которой пишут СМИ, у артистки не было. У Хлебниковой было очень много творческих планов, она только что вернулась домой с успешных гастролей.

Напомним, вечером 18 ноября в пожаре едва не погибла знаменитая артистка. По версии правоохранителей, очаг возгорания находился в спальне певицы. Из полыхающей квартиры были эвакуированы пять человек, в том числе родители и дочь исполнительницы.

Хлебникову госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Сейчас певица подключена к аппарату ИВЛ.

«Выступления были каждый день. Мы выступали с совместным концертом, в разных отделениях. Исполняли вместе с ней «Чашку кофею». Темп поездки был нормальный, не на износ. Она нормально высыпалась каждый день», - подчеркнул Чижов.

Он подчеркнул, что они прилетели домой 17 числа, за день до трагедии. После этого друзья связались друг с другом. чтобы решить организационные вопросы, касающиеся новой поездки.

«Получается, 22 числа мы должны были лететь в Крым, были запланированы мероприятия. Теперь полечу только я, два концерта Марины отменились». - рассказал друг исполнительницы.

По его словам, в той квартире, где произошла трагедия, он был 20 лет назад. Само жилище состоит из двух частей, есть выход на крышу.

«Как я понял, она жила там с родителями, с мамой и папой, они оба очень пожилые. Еще с ними жила дочь Марины и два кота», - отметил Чижов.

По словам мужчины, за несколько часов до происшествия Хлебникова общалась в соцсетях со своей знакомой.

«На гастролях она не курила в помещении. Выходила на улицу. Никогда не курила ни в гримерках, ни в залах, ни в отелях. Никакой депрессии не было. Только устремление в будущее. Она сильный духом человек. Она такая пацанка, не попса. Она духом борется. Даже в этой ситуации не сломалась», - заключил друг певицы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в собственной квартире, нуждается в донорской крови. Певица находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее диагностированы ожоги лица и тела, а также серьезная интоксикация.