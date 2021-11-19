Названа предварительная причина пожара, в котором пострадала Хлебникова

Вероятной причиной мощного пожара, во время которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», – рассказал источник ТАСС.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Оттуда были эвакуированы пять человек, в том числе родители и дочь певицы. Народная артистка была госпитализирована с сильными ожогами тела и отравлением продуктами горения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее представители Хлебниковой высказались о происшествии, в котором пострадала певица. Они призвали ее поклонников желать артистке всего самого лучшего.