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Названа предварительная причина пожара, в котором пострадала Хлебникова

Майя Мусиенко
08:31 19.11.2021
Певица находится в больнице с ожогами телами и отравлением продуктами горения.
© Видео: ТРК "Звезда", Валерий Панфилов, В Контакте, Марина Хлебникова, YouTube © Фото: marina_hlebnikova_official, Instagram
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Вероятной причиной мощного пожара, во время которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», – рассказал источник ТАСС.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Оттуда были эвакуированы пять человек, в том числе родители и дочь певицы. Народная артистка была госпитализирована с сильными ожогами тела и отравлением продуктами горения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее представители Хлебниковой высказались о происшествии, в котором пострадала певица. Они призвали ее поклонников желать артистке всего самого лучшего.

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