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СМИ раскрыли мотивы стрелявшего в МФЦ

Алексей Курильченко
11:53 09.12.2021
Показания мужчины дают следствию основания усомниться в его адекватности.
СМИ раскрыли мотивы стрелявшего в МФЦ
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В ходе дачи показаний следователям мужчина, совершивший вооруженное нападение на посетителей и сотрудников МФЦ «Рязанский», заявил, что носил оружие, чтобы «защищаться от общества, порожденного коронавирусной инфекцией». Таким образом, опровергается версия того, что мужчина заранее планировал нападение.

«Между тем во время следственных действий мужчина утверждал, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они "верят в коронавирусную инфекцию"», - сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным следствия, мужчина изготовил боевое оружие еще в 2020 году. При обыске в месте его проживания обнаружили оборудование для переделки охолощенного оружия в боевое и 16 тысяч швейцарских франков.

Подобные показания, отмечает издание, могут говорить о неадекватности стрелявшего - в ближайшее время он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

Также в ходе допроса стрелявший признал свою вину. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, он раньше служил в Службе внешней разведки и был уволен в 2009 году в звании подполковника.

Мужчина пришел в отделение МФЦ и открыл там огонь из огнестрельного оружия 7 декабря. В результате его действий погибли два человека, еще четверо ранены. Стрелка оперативно задержали.

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