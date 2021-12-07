Пострадавшая при стрельбе в МФЦ несовершеннолетняя скончалась в больнице

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы, по данным СМИ, скончалась 10-летняя девочка. Несовершеннолетняя умерла в больнице после полученных ранений.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Согласно данным правоохранителей, дело возбуждено по двум статьям. Кроме того, московская прокуратура поставила на контроль расследование стрельбы в МФЦ.

В беседе со «Звездой» очевидица, которая оказалась сотрудницей офиса, рассказала, что работники МФЦ вынуждены были забаррикадироваться в одном из кабинетов, а жертвами, по ее словам, стали посетитель и охранник. Предварительной причиной стрельбы называют отказ надеть маску.