Воинские части Южного военного округа завершают ревакцинацию от COVID-19

А в воинских частях Южного военного округа уже завершается ревакцинация от COVID-19.

В соединении РХБЗ в Волгоградской области ее прошло уже около 80% личного состава. Это военнослужащие и гражданский персонал.

В первую очередь дозу «Спутника» получил командный состав, офицеры дежурных сил и медицинский персонал.

Ревакцинация в Вооруженных силах проходит по распоряжению Сергея Шойгу для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, как военные медики помогают разгрузить гражданские больницы и сражаются с COVID в подмосковном «Патриоте».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов