Воинские части Южного военного округа завершают ревакцинацию от COVID-19
В первую очередь дозу «Спутника» получил командный состав, офицеры дежурных сил и медицинский персонал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
А в воинских частях Южного военного округа уже завершается ревакцинация от COVID-19.
В соединении РХБЗ в Волгоградской области ее прошло уже около 80% личного состава. Это военнослужащие и гражданский персонал.
В первую очередь дозу «Спутника» получил командный состав, офицеры дежурных сил и медицинский персонал.
Ревакцинация в Вооруженных силах проходит по распоряжению Сергея Шойгу для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, как военные медики помогают разгрузить гражданские больницы и сражаются с COVID в подмосковном «Патриоте».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов