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Воинские части Южного военного округа завершают ревакцинацию от COVID-19

11:12 09.12.2021
В первую очередь дозу «Спутника» получил командный состав, офицеры дежурных сил и медицинский персонал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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А в воинских частях Южного военного округа уже завершается ревакцинация от COVID-19.

В соединении РХБЗ в Волгоградской области ее прошло уже около 80% личного состава. Это военнослужащие и гражданский персонал.

В первую очередь дозу «Спутника» получил командный состав, офицеры дежурных сил и медицинский персонал.

Ревакцинация в Вооруженных силах проходит по распоряжению Сергея Шойгу для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, как военные медики помогают разгрузить гражданские больницы и сражаются с COVID в подмосковном «Патриоте».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов

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