Разгрузить больницы: как военные медики сражаются с COVID в подмосковном «Патриоте»

Отряд специального назначения Военно-медицинской академии имени Кирова уже помог победить коронавирус тысяче пациентов. Временный госпиталь в парке «Патриот» значительно снизил нагрузку на больницы Подмосковья. Курсанты работают не только в «красной зоне». Здесь расположен и крупнейший учебный центр.

Стратегический центр временного госпиталя. Здесь все объекты расположены в шаговой доступности - кабинет КТ, лаборатория, УЗИ и отделение реанимации, которое заполнено практически на 90%.

«Красная зона». Медицинский персонал - в защитных синих костюмах. А ведь у многих под ними - офицерские погоны. В инфекционный госпиталь в парк «Патриот» прибыли профессора и курсанты из Петербурга. Пациенты даже шутят, что не знают, как по званию к ним обращаться.

«Военные здоровенные! Да, необычно, конечно. И сама воздушность большая, атмосфера, тепло, хорошо кормят, как в ресторане впечатления. Очень благодарна, что военные подключились и помогли и кислородом, и питанием, я не ожидала!» - прокомментировала пациентка Ольга Чегаева.

За плечами врачей отряда специального назначения Военно-медицинской академии имени Кирова уже тысячи вылеченных. Для больниц Подмосковья это колоссальная разгрузка. Профессора ведут пациентов, курсанты выполняют задачи младшего медперсонала.

«Это колоссальный опыт, который пригодится для них как для военных врачей. Это стратегические действия, в них закаливают стержень военной медицины. Нет ни секунды на раздумья, все оперативно решаешь», - отметил начальник медицинской службы временного инфекционного госпиталя Павел Суржиков.

В 6 утра подъем, завтрак, подготовка к смене. И уже в 8 часов заступают на дежурство. Следующие шесть часов без сна, отдыха и даже воды. Ваник Никогосян - будущий кардиохирург. Перешагнул линию «красной зоны» без сомнения и страха, о себе говорит скромно, но признался, что родители гордятся им.

«Разговариваю с родителями каждый день, как бы по-детски ни звучало, где волнуются, где-то рады за меня», - признался курсант Военно-медицинской академии Ваник Никогосян.

На контроле у офицеров и курсантов два павильона - больше 600 мест. Каждая койка оборудована кислородом из стратегических запасов Минобороны.

«Развернуты палаты, здесь тепло, светло, есть пост медсестры, в данный момент мы находимся в ординаторской, где врачи занимаются своей работой», - сообщил начальник второго инфекционного отделения временно инфекционного госпиталя Константин Ткаченко.

За пределами «красной зоны» еще и полное погружение в учебный процесс. На этих тренажерах можно отработать ситуацию любого уровня сложности. Послушать легкие, определить частоту сердечных сокращений или даже сделать укол. Курсант выбирает название препарата и крепит на шприц. Здесь срабатывают специальные датчики, которые и считывают действие.

После интерактивных учебных пар - снова на практику. Пока, к сожалению, в приемном отделении не бывает пусто. А значит, армия продолжит наращивать свои силы и на этом поле боя.

Ранее сообщалось, что военные врачи ЦВО завершили лечение пациентов с COVID-19 в Республике Хакасия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо