Рука помощи: военные медики вылечили от COVID-19 тысячу пациентов в Псковской области

В Псковской области военные медики оказали помощь тысяче больных коронавирусом. В регион лучших специалистов Западного округа направили по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу после обращения местного губернатора.

Военные врачи уже неделю работают в больницах Пскова, Великих Лук и поселка Струги Красные. Это реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты, которые уже накопили солидный опыт лечения пациентов с COVID-19.

Медики трудятся не только в медучреждениях - в составе мобильных бригад они выезжают к больным на дом.

Ранее сообщалось, что отряд специального назначения Военно-медицинской академии имени Кирова помогает победить коронавирус пациентам в Подмосковье. Временный госпиталь в парке «Патриот» значительно снизил нагрузку на больницы области.

Материал подготовил Андрей Аркадьев