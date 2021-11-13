Специалисты РХБЗ ВВО обработали железнодорожный транспорт в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели специальную обработку подвижного состава под перевозку команд молодого пополнения в Чите накануне празднования в Вооруженных силах РФ Дня войск радиационной, химической и биологической защиты.

Силами расчетов авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КАМАЗ-43114 были продезинфицированы несколько плацкартных вагонов. При этом общая площадь обработки составила более 300 «квадратных» метров. Работы были проведены в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Помимо этого, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, военнослужащими на регулярной основе проводится дезинфекция объектов военной инфраструктуры. Обработке подвергаются здания и сооружения в военных городках, объекты военного комиссариата и др. С этой целью задействовано свыше 100 военнослужащих, а также порядка 50 единиц специальной техники и вооружения.

К выполнению дезинфекционных мероприятий ежедневно привлечена группировка численностью свыше 700 человек и более 250 единиц специальной техники.