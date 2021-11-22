Певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

Госпитализированная после пожара в собственной квартире певица Марина Хлебникова остается в больнице в стабильном тяжелом состоянии, однако врачи НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского уже отключили ее от аппарата ИВЛ.

По сообщению Starhit, исполнительница пришла в себя 21 ноября, однако из-за того, что на месте ожогов тела у нее начали образовываться заражения, температура ее тела поднялась почти до 39 градусов. Проведенный тест на COVID-19 положительных показаний не дал.

Певица пока может есть только с помощью зонда, так как у нее сильный ожог дыхательных путей второй степени. Врачи проводят пациентке интенсивную терапию, в том числе антибактериальную. Друзья и творческая команда певицы обратились ко всем неравнодушным людям сдать кровь для помощи лидеру их коллектива.

Пожар в квартире певицы на улице Ратная в Москве произошел вечером 18 ноября. Следствие пока придерживается той версии, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.