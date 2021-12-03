Врач предупредил о риске токсического поражения у Хлебниковой

Комбустиолог Сергей Богданов в беседе со «Звездой» предположил, какое состояние может быть в данный момент у российской певицы Марины Хлебниковой. Артистка ранее получила серьезные повреждения при пожаре в собственной квартире в Москве. Впоследствии в ряде источников распространяли информацию о том, что у певицы началось заражение тканей лица.

«Каждый клинический случай индивидуален. При больших площадях поражения у всех больных развивается сепсис. При больших площадях поражения или при глубоких ожогах мертвая ткань отторгается. Это естественный процесс», - сказал врач.

Он также отметил, что родственники и представители Хлебниковой потребовали, чтобы врачи никому не предоставляли информацию о ее состоянии и ходе лечения.

«Ожоговая болезнь - насколько она больше или меньше, никому не известно. Плюс по механизму травмы там не исключено отравление продуктами горения, потому что там человек находился в замкнутом пространстве. Он этим воздухом надышался, и могут быть проблемы. Если рядом горели какие-то синтетические предметы, то могут быть и токсические поражения», - заявил Богданов.

Ранее в ряде изданий передавали, что у российской певицы началось заражение тканей лица, также медики якобы обнаружили у нее ожог глаз, а для того чтобы не допустить распространения инфекции, врачи применяют антибиотики.