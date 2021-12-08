Кремль сообщил, что Путин и Байден не обсуждали новый контакт

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не договаривались о новом контакте, но ранее стороны обсудили вероятность очной встречи на нейтральной территории. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается дальнейшей работы президентов, то они конкретно об этом не договаривались. Но раньше был проговор между нами и американцами, скажем, на моем уровне, что мы организуем видеоконферению, а затем подумаем о дальнейших контактах, в том числе посмотрим и на возможность организации встречи президентов где-то на нейтральной территории в дальнейшем. Но конкретно в данном разговоре это не затрагивалось», - заявил он.

Однако Ушаков сообщил, что при необходимости будет организована онлайн-встреча президентов.

«В зависимости от обстоятельств это легко делается, они же могут организовать даже не закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор, этим они тоже активно пользуются», - пояснил помощник президента.

Представитель Кремля отметил, что слова Байдена о санкциях против РФ были произнесены в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в публичных заявлениях.

«Байден упомянул о возможных санкционных мерах. То, что говорилось до этого публично и доводилось через различные каналы до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня», - уточнил Ушаков.

Встреча Путина и Байдена прошла седьмого декабря в формате видеосвязи. Преобладающее место в ходе переговоров лидеров РФ и США заняла украинская проблематика. Кроме этого, российский лидер заявил Байдену, что РФ заинтересована в гарантиях против расширения НАТО на восток. Также главы государств отметили союзничество стран в годы Второй мировой и выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью.