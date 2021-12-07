Путин и Байден отметили союзничество стран в годы Второй мировой

В рамках состоявшихся во вторник, 7 декабря, видеопереговоров президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вспомнили времена союзничества двух государств в период Второй мировой войны. Лидеры стран согласились, что принесенные тогда во имя мира жертвы не должны быть забыты.

Как отметили Путин и Байден, подобное взаимодействие должно являться ориентиром для совместной деятельности и выстраивания контактов между РФ и Соединенными Штатами в современных реалиях. Соответствующая информация сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что падение рейтинга действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена достигло антирекордных значений, обогнав показатели всех предшествующих американских лидеров начиная со времен Второй мировой войны. С начала работы политика в кресле главы государства поддержка его населением упала на 11,3%.