Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров в видеоформате, состоявшихся во вторник, 7 декабря, обменялись мнениями относительно ситуации в сфере информационной безопасности. Главы государств подчеркнули значимость активного ведения диалога по этой теме.

Российская и американская стороны выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в рамках борьбы киберпреступностью, в частности: по оперативно-техническому и уголовно-процессуальному направлениям.