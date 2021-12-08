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Эксперт сообщил, что еще несколько групп коронавирусов готовы прорваться к людям

Кира Тило
03:13 08.12.2021
По словам руководителя одного из филиалов Роспотребнадзора, коронавирус обладает высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.
Эксперт сообщил, что еще несколько групп коронавирусов готовы прорваться к людям
© Фото: pexels.com
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Несколько групп коронавирусов готовы к прорыву из мира животных к людям в ближайшем времени. Такое заявление сделал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров. Они ждут своего часа. Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы», - пояснил он.

Сообщается, что возбудитель новой COVID инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, прорвавшийся к людям. Он напомнил, что РНК-вирус SARS-CoV-1, вызывающий атипичную пневмонию, «ворвался и исчез» на 18 лет. 

«Третьему коронавирусу - SARS-CoV-2 - удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много», - сказал специалист.

По словам Семенова, омикрон-штамм способен вызывать пневмонию быстрее других мутаций коронавируса. 

«Что плохо в штамме "омикрон", он, точно так же как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому "омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», - уточнил он.

Эксперт отметил, что раньше от момента заражения до пневмонии проходило до 11 дней, а сейчас - три-пять. Точных данных о влиянии «омикрона» на эффективность вакцин нет, а предварительные - есть, подчеркнул Семенов.

«По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма "омикрон" будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тысяч BAU, и 2 тысячи BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма», - цитирует Семенова газета «Известия».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября признала штамм «омикрон» с кодировкой кодировкой B.1.1.529 угрозой для мира. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать план борьбы с омикрон-штаммом. На днях ВОЗ сообщила, что зарегистрированный в нескольких странах новый штамм COVID-19 пока не вызывал ни одного летального исхода.

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