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ВОЗ озвучила неожиданные данные о смертности от «омикрона»

Майя Мусиенко
05:17 06.12.2021
На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая смерти от этого варианта коронавируса.
ВОЗ озвучила неожиданные данные о смертности от «омикрона»
© Фото: Brilla Vida globallookpress
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Зарегистрированный в нескольких странах новый штамм COVID-19 «омикрон», пока не вызывал ни одного летального исхода. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщает AFP, на определение степени заразности этого варианта коронавирусной инфекции, а также установление его связи с более тяжелым течением заболевания необходимо еще несколько недель. Такой информацией поделился директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – сказал он.

Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» и «бета».

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