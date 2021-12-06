ВОЗ озвучила неожиданные данные о смертности от «омикрона»

Зарегистрированный в нескольких странах новый штамм COVID-19 «омикрон», пока не вызывал ни одного летального исхода. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщает AFP, на определение степени заразности этого варианта коронавирусной инфекции, а также установление его связи с более тяжелым течением заболевания необходимо еще несколько недель. Такой информацией поделился директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – сказал он.

Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» и «бета».