Дмитрий Глотов получил Национальную спортивную премию как тренер года

Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов стал лауреатом Национальной спортивной премии. Он получил награду в номинации «Гордость России» как тренер года. Церемония вручения состоялась восьмого декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Летом женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио. В финальной схватке спортсменки обыграли команду Франции со счетом 45:41.

Также Национальную спортивную премию получили пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина. Рылов стал лучшим российским спортсменом 2021 года, а Ромашина - лучшей спортсменкой этого года.