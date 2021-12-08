Синхронистка Ромашина стала лауреатом нацпремии как спортсменка года
Летом Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, самой титулованной синхронисткой всех времен.
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
Синхронистка Светлана Ромашина стала лауреатом Национальной спортивной премии. Она получила награду в номинации «Гордость России» как спортсменка года. Церемония вручения состоялась восьмого декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
На Олимпиаде в Токио лидер сборной РФ Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, самой титулованной синхронисткой всех времен. В сентябре 2021 года спорстменка рассказала о своих достижениях и карьере в интервью телеканалу «Звезда».
Также лауреатом премии стал пловец Евгений Рылов. Его признали лучшим российским спортсменом 2021 года. В этом году он завоевал несколько золотых, серебряных и бронзовую медали на Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы.