Синхронистка Ромашина стала лауреатом нацпремии как спортсменка года

Синхронистка Светлана Ромашина стала лауреатом Национальной спортивной премии. Она получила награду в номинации «Гордость России» как спортсменка года. Церемония вручения состоялась восьмого декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На Олимпиаде в Токио лидер сборной РФ Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, самой титулованной синхронисткой всех времен. В сентябре 2021 года спорстменка рассказала о своих достижениях и карьере в интервью телеканалу «Звезда».

Также лауреатом премии стал пловец Евгений Рылов. Его признали лучшим российским спортсменом 2021 года. В этом году он завоевал несколько золотых, серебряных и бронзовую медали на Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы.