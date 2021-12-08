Пловец Рылов стал лауреатом нацпремии как спортсмен года

Пловец Евгений Рылов стал лауреатом Национальной спортивной премии - его признали лучшим российским спортсменом 2021 года. Церемония вручения состоялась восьмого декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В этом году спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио, также он стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На чемпионате Европы Рылов завоевал две золотые, серебряную и бронзовую медали. Еще одну серебряную медаль он завоевал на прошедшем в Казани европейском первенстве по плаванию на короткой воде.

Во время Олимпиады в Токио Рылов взял вторую золотую медаль в заплыве 200 метров на спине. Тогда он пришел к финишу с олимпийским рекордом в 1 минуту 53,27 секунды. После финального заплыва спортсмен из США Райан Мерфи сказал, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым». Позже в РУСАДА заявили, что Рылов прошел все антидопинговые тестирования.