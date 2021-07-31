Российские саблистки Никитина, Великая, Позднякова и Шевелева завоевали золото ОИ

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала сегодня золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио. В финальной схватке спортсменки обыграли команду Франции со счетом 45:41.

В составе российской сборной выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

На данный момент сборная России занимает четвертое место в медальном зачете на Играх. В активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Ранее в четверг, представляющие Россию в финале командного турнира рапиристки, уверенно взяли верх над соперницами из Франции, победив их со счетом 45:34. Позже спортсменки поделились со «Звездой» эмоциями от победы на Олимпиаде.

Летние Игры в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранцы в качестве болельщиков на состязание не допускаются, а спортсмены проходят ежедневное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

ОКР на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.