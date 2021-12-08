Выступающая против вакцин Мария Шукшина высказалась об отмене QR-кодов

Актриса Мария Шукшина, известная как ярый противник вакцин от коронавируса, выступила на круглом столе в Государственной думе РФ. Артистка полагает, что механизмы борьбы с коронавирусом якобы нужно пересмотреть.

«На мой взгляд, правительство РФ должно не вносить законы о QR-кодах в нашу жизнь, а признать низкую результативность работы Минздрава России и пересмотреть механизмы борьбы с коронавирусом. Я ежедневно публикую на своих ресурсах обращения наших граждан против сегрегации, QR-кодов и принудительной вакцинации», - сказала Шукшина.

При этом Шукшина, выступая против вакцин, забыла упомянуть, что ее соцсети были заблокированы. В частности, Instagram ограничил аккаунт актрисы «за публикацию ложной или вредоносной информации». Позже Шукшина в Telegram сообщила о блокировке своего YouТube-канала.

Вместе с тем в ноябре одиннадцать врачей крупнейших российских клиник направили коллективное письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19. В списке адресатов была и Мария Шукшина, а также Юрий Лоза, Константин Кинчев и многие другие. Тогда от приглашения в «красную зону» актриса отказалась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что во всех странах мира существует «определенный круг лиц», ведущий кампанию против прививок. При этом он подчеркивал, что обращение врачей в Кремле восприняли крайне положительно.