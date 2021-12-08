Актер Илья Артамонов рассказал, как помог задержать стрелявшего в МФЦ

Актер Илья Артамонов рассказал «Звезде», как он помог задержать мужчину, который открыл стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» в Москве. По словам артиста, незадолго до того ужасного дня он потерял паспорт и направился для его восстановления в центр госуслуг. По стечению обстоятельств именно в этот момент в МФЦ пришел вооруженный мужчина.

«Я заполнял документы в МФЦ - потерял паспорт, и меня оформлял лейтенант МВД. Я почти все заполнил - после обеда в МФЦ навалило много народу. Уже хотел отдать заявление, и в этот момент прозвучала сигнализация. Я подумал, что это пожар или учебная тревога. И тут из коридора повалил дым. Сотрудница полиции сказала идти всем на выход. Люди начали собираться, и вдруг прозвучал хлопок», - рассказал актер.

В этот момент никто из посетителей и сотрудников еще не осознал, что произошло. После этого Артамонов с сотрудником МВД выбежали в коридор, где увидели уборщиц, которые кричали, что в здании заложена бомба. Затем актер слышал крики и увидел женщину с простреленной рукой.

«После того как я вышел из МФЦ, я увидел лейтенанта, который пытался задержать мужчину. И тут я увидел, что тот собирается достать пистолет. Я рванулся помочь полицейскому, со мной пошли человека два. Мы навалились на мужчину, сбили с ног. Мы повалили его, лейтенант скрутил мужчину, а я всем весом давил на него. Он продолжал сопротивляться, но потом прекратил брыкаться», - рассказал актер.

После того как мужчина был обездвижен, он начал огрызаться: «Вы нелюди, заставляете маски носить». После обыска у напавшего нашли заклинивший пистолет - если бы оружие было исправно, жертв было бы гораздо больше, считает актер.

«Позже у него нашли нож - что-то между кухонным и военным. У мужчины было огромное количество кармашков - достали патроны в пакете и что-то вроде петарды. То есть он заранее готовился к тому, чтобы совершить этот теракт», - отметил Артамонов.

В задержании напавшего также участвовал сотрудник полиции Георгий Домолаев, который работал неподалеку. По его словам, он пришел к зданию МФЦ на звуки выстрелов и задержал напавшего, у которого обнаружил огнестрельное оружие и нож.

Трагедия произошла 7 декабря. Мужчина открыл огонь после того, как его попросили надеть маску. Жертвами стрельбы стали два человека, еще несколько человек получили ранения, включая 10-летнюю девочку.