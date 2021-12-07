Ракова и главврач Морозовской больницы рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в МФЦ

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и главный врач Морозовской больницы Валерий Горев рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ «Рязанский». По словам Раковой, сотрудница многофукнционального центра, посетительница и работник ГБУ «Жилищник» на данный момент проходят лечение в НИИ им. Склифосовского, их состояние оценивается как тяжелое.

«Девочка 10 лет поступила в 15.55 на уровень приемного покоя. Состояние девочки при поступлении оценивалось как средней степени тяжести, девочка была в сознании. При осмотре - огнестрельное сквозное ранение шеи», - рассказал Горев.

Кроме того, со слов Горева, пострадавшей несовершеннолетней потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание ран. Сейчас, говорит главврач, девочка находится в палате пробуждения, а сама операция «носила легкий характер». Ракова, в свою очередь, отметила, что ребенку оказывается необходимая психологическая поддержка.

«Мы предполагаем, что с учетом всех обстоятельств сегодняшнего дня в принципе к концу недели может уже стоять вопрос о выписке ребенка и дальнейшем его наблюдении уже амбулаторно либо при периодическом условии», - подчеркнул главврач.

Ранее очевидец раскрыл детали стрельбы в МФЦ. Дмитрий в разговоре со «Звездой» рассказал, что в момент ЧП он находился на первом этаже и сначала услышал хлопок, затем раздался плач ребенка и сработала пожарная сигнализация.