В стране и мире Подозреваемого в стрельбе в МФЦ доставили в ГСУ СК РФ по Москве Андрей Аркадьев Днем 7 декабря на юго-востоке Москвы в Рязанском районе мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Мужчину, который предположительно устроил стрельбу в здании московского МФЦ, доставили в Управление ГСУ СК РФ по Москве, сообщает корреспондент «Звезды». Ранее сообщалось, что днем 7 декабря в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла стрельба. Огонь открыл мужчина после отказа надеть маску. Жертвами стрельбы стали два человека, еще несколько человек получили ранения, включая 10-летнюю девочку. Ребенка прооперировали. Несовершеннолетняя находится в палате пробуждения. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой и главного врача Морозовской детской больницы Валерия Горева, сотрудница МФЦ, посетительница и работник ГБУ «Жилищник» проходят лечение в НИИ им. Склифосовского, их состояние оценивается как тяжелое. Стрелка задержал сотрудник МВД, который находился на месте трагедии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика