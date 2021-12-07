Подозреваемого в стрельбе в МФЦ доставили в ГСУ СК РФ по Москве
Мужчину, который предположительно устроил стрельбу в здании московского МФЦ, доставили в Управление ГСУ СК РФ по Москве, сообщает корреспондент «Звезды».
Ранее сообщалось, что днем 7 декабря в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла стрельба. Огонь открыл мужчина после отказа надеть маску.
Жертвами стрельбы стали два человека, еще несколько человек получили ранения, включая 10-летнюю девочку. Ребенка прооперировали. Несовершеннолетняя находится в палате пробуждения.
По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой и главного врача Морозовской детской больницы Валерия Горева, сотрудница МФЦ, посетительница и работник ГБУ «Жилищник» проходят лечение в НИИ им. Склифосовского, их состояние оценивается как тяжелое.
Стрелка задержал сотрудник МВД, который находился на месте трагедии.