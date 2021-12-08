В Петербурге прощаются с Ниной Ургант

В Санкт-Петербурге проходит прощание с актрисой Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Церемония проводится в Александринском театре.

Попрощаться с легендарной артисткой пришли Иван и Андрей Урганты, актер Михаил Боярский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемонию ведет актер Сергей Паршин.

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю. Последний раз на киноэкране Нина Ургант появилась в 2008 году в фильме «Азиат».

В беседе со «Звездой» народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что годы совместной работы с Ниной Николаевной запомнились ему на всю жизнь, а роли Ургант, по его словам, навсегда вошли в историю.