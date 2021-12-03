В стране и мире Иван Ургант поделился воспоминаниями о бабушке Роман Захаров Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей бабушке, актрисе Нине Ургант, ушедшей из жизни в возрасте 92 лет в пятницу, 3 декабря. Текст с соболезнованиями артист опубликовал на своей странице в Instagram. «Ей почти 50, я только родился… Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", - и я на "двойке" автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…», - сказано в тексте. © urgantcom, instagram Народная артистка РСФСР Нина Ургант дебютировала в кино в 1954 году в роли Олечки в картине «Укротительница тигров». За свою карьеру она снялась в десятках знаменитых фильмов, выступала на сцене Александринского театра, в труппу которого вошла в 1962 году. О том, что стало причиной смерти Нины Ургант пока информации нет. Также неизвестно, где и когда пройдут прощание со знаменитой актрисой и ее и похороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика