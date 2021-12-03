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Олег Басилашвили назвал смерть Нины Ургант тяжелейшей потерей

Ян Брацкий
16:24 03.12.2021
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант умерла на 93-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Тяжелейшей потерей назвал народный артист СССР Олег Басилашвили уход из жизни актрисы театра и кино Нины Ургант. В беседе со «Звездой» Басилашвили рассказал, что годы совместной работы с Ниной Николаевной запомнились ему на всю жизнь. Роли Ургант, по его словам, навсегда вошли в историю.

«Это тяжелейшая потеря для Русского национального театра, прекрасная актриса, замечательный, добрый человек, оставила нас, к сожалению. Ее фильмы вошли в историю советского кино, тот же "Белорусский вокзал" и песня, которую она исполняет. В театре она создала ряд блестящих, характерных ролей. Она была моим партнером на сцене, и я эти времена вспоминаю с удовольствием и радостью. Поклон всем ее близким, друзьям и родным, которые скорбят о ее уходе», - сказал Басилашвили.

Нина Ургант - заслуженная и народная артистка РСФСР. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю.

В фильмографии Ургант множество картин, среди которых «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и т. д. Последний раз на киноэкране Нина Ургант появилась в 2008 году в фильме «Азиат». С 1962 года она служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей. 

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