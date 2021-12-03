Умерла актриса Нина Ургант

Ушла из жизни советская актриса театра и кино Нина Ургант. О трагедии сообщило издание «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на Александринский театр, где Нина Николаевна прослужила свыше 30 лет. Актрисы не стало на 93-м году жизни.

Нина Ургант - заслуженная и народная артистка РСФСР. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю.

В фильмографии Ургант множество картин, среди которых «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и прочие.

Последний раз на киноэкране Нина Ургант появилась в 2008 году в фильме «Азиат». С 1962 года она служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей.