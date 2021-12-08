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Эксперт назвал импульсом для прогресса переговоры Путина и Байдена

Алексей Курильченко
10:40 08.12.2021
По мнению политолога Андрея Кортунова, проведение переговоров перед новогодними праздниками может несколько замедлить появление результатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Adam Schultz, White House, Globallookpress
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Прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стали площадкой для обмена мнениями по важным для двух государств вопросам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, диалог был направлен на изменения в долгосрочной перспективе.

«В любом случае лучше встречаться, чем не встречаться, и даже такой виртуальный саммит - это импульс для активизации работы на тех направлениях, где есть шансы для достижения прогресса. Скорее всего, позитивные результаты проявятся не так скоро - мы упираемся в предпраздничный сезон, и политическая активность немного затихает. Надеюсь, в новом году мы увидим, как работают созданные двусторонние группы по стратегической стабильности и кибербезопасности», - заявил эксперт.

Кортунов призвал не переоценивать результаты прошедших переговоров - по наиболее острым темам, таким как ситуация на Украине и европейская безопасность, президенты лишь обменялись мнениями. Такие проблемы, считает политолог, уже не первый год разделяют политиков РФ и США.

Переговоры президентов России и США состоялись вечером 7 декабря. Стороны обсудили стремление к нормализации отношений и развитию сотрудничества. Также лидеры двух стран обговорили тему продвижения НАТО на восток и минские договоренности.

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