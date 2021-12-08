Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике

Сегодня состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». На борту - экипаж из космонавта Александра Мисуркина и японских космических туристов Юсаку Маэдзавы и Едзо Хирано.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин рассказал «Звезде», как запущенные на орбиту туристы могут помочь космонавтике сделать следующий шаг в развитии техники.

Мухин отметил, что летающие в космос миллиардеры полностью оплачивают все, что связано с организацией и проведением полета. Он призвал построить космическую станцию для более удобного размещения туристов.

«На такой промежуток, чтобы посмотреть. Не надо готовиться, не надо изучать аппаратуру, просто прибываешь туда, и все, заплатил деньги. Как вы ездите на те же Мальдивы, приезжаете, платите деньги, смотрите все, купаетесь», - отметил вице-президент Федерации космонавтики России.

Он подчеркнул, что развитие космического туризма будет влиять и на развитие космической техники, потому что важно сделать как ракеты, так и космические аппараты. Это, по словам Мухина, поможет сделать «следующий шаг в космической технике».

«В свое время Королев говорил, что настанет время, когда будем летать по профсоюзным путевкам в космос», - подчеркнул Мухин.

По словам Мухина, хороший пример - полет первого киноэкипажа с актрисой Пересильд.

Тогда полет на МКС прошел нормально, экипаж провел 12 дней в космосе и отснял весь необходимый материал.

Ранее Олег Мухин рассказал «Звезде», как российский модуль «Причал» расширит возможности МКС.