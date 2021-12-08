Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими туристами на борту стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано.

Стоит отметить, что на орбиту летят не профессионалы, а любители. Юсаку Маэдзава - это японский миллиардер, основатель одной из крупнейших платформ по онлайн-продажам товаров, Йозо Хирано - его ассистент. Александр Мисуркин, который будет сопровождать бизнесменов, - опытный космонавт, он провел на МКС больше 300 дней.

Когда туристы из Страны восходящего солнца вышли сегодня из гостиницы «Космонавт», зазвучала песня «Трава у дома». На русском языке был исполнен первый куплет, остальная же часть - на японском.

Ракета взлетела в 10.38 по московскому времени с площадки №31. Экипаж проведет на МКС 12 дней.