Эксперт рассказал, как российский модуль «Причал» расширит возможности МКС

Новый узловой модуль «Причал», который отправили к Международной космической станции сегодня, сможет принимать пять космических летающих аппаратов. Об этом рассказал «Звезде» вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

«Запустили новый стыковочный узел, он будет принимать сразу пять космических летающих аппаратов. Это может быть "Прогресс", "Союз", в принципе тот же "Орел". Для станции важно что не только привозят оборудование и продукты, но они привозят топливо для двигателей, чтобы МКС могла совершать маневры на орбите и высоту держать», - поделился он.

Мухин отметил, что разработка интересна и «сама по себе». Но речь не только об инженерной или научной ценности - по словам эксперта, сама возможность МКС принять сразу несколько кораблей может значительно расширить возможности работы на Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ», который доставит к МКС узловой модуль «Причал», стартовала с Байконура. Стыковка ожидается в пятницу, 26 ноября. «Прогресс М-УМ» должен доставить на борт станции около 700 килограммов различных грузов.

Материал подготовил Андрей Аркадьев