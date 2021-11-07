О тельняшке десантника и съемках с Пересильд: Новицкий рассказал, как из военного летчика превратился в космонавта

Космонавт Олег Новицкий в интервью ведущему «Служу России» Юрию Подкопаеву рассказал о своем пути от штурмовика до космонавта, о том, как пришлось прервать карьеру военного летчика, и об участии в первом фильме в истории кинематографа, который снимался в космосе.

В частности, Новицкий объяснил, что его связывает с десантом и почему он берет с собой на Международную космическую станцию тельняшку.

«(Связывает - Прим.ред) дружба с ребятами. Во-первых, я работал в свое время с хорошим моим другом, который, к сожалению, в Грозном погиб - Дима Алексеев. Вот он мне подарил тельняшку, сказал, что я ее могу спокойно носить. С тех пор я ее очень часто надеваю. Вся подготовка к космическим полетам у меня проходила только в этой тельняшке», - рассказал он.

Судьба связала Новицкого с космосом, когда он заканчивал Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. По мнению мужчины, с космосом ему просто повезло, так как он оказался «в нужный момент в нужном месте».

«Приехали представители цента подготовки и сказали, что именно в этом году проходит набор. И всегда по традиции летный состав, кто чувствовал в себе здоровье и было, конечно, желание, всегда пытались пройти вот этот отбор космонавтов. Я написал заявление, начал проходить, у меня уверенности не было никакой абсолютно. Потому что ну где я, и где космонавты. Но как-то медленно-уверенно это произошло», - поделился воспоминаниями он.

Также Новицкий рассказал о том, какое значение в его карьере сыграл командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, который ранее был его непосредственным начальником в полку в Буденновске.

«У нас с ним очень тесно переплетена судьба. Когда я пришел летчиком, он был уже, по-моему, командиром звена. Постепенно он рос по служебной лестнице, и я. Он дал мне добро на перевод в звездный городок, хотя изначально не хотел этого делать, потому что не все летчики возвращаются обратно в свои полки после обучения в Военно-воздушной академии. Я сказал: “Сергей Иванович, когда еще штурмовик слетает в космос?” - “Ладно, Новицкий, давай”. Подписал мой рапорт, с его легкой руки так все и вышло», - сказал космонавт.

Он отметил, что, когда поступал в Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, он уже был офицером с опытом боевых действий.

«У меня опыт был хороший. Выходил с должности заместителя командира эскадрильи, офицер с опытом боевых действий, причем и наземных, и воздушных. Я был очень в себе уверен, как боевой офицер. Я знал, что очень много могу принести еще пользы. Так получилось, что летную карьеру пришлось прервать в связи с отбором в отряд космонавтов. Немножко об этом жалею, конечно, все-таки самолет - это мое...Я бы с удовольствием сейчас полетал бы на Су-125, от души», - добавил Новицкий.

Также космонавт назвал навыки военного летчика, которые ему действительно пригодились на орбите.

«Я думаю все, начиная просто от чисто человеческих, командного какого-то состояния. Та же реакция, вестибулярный аппарат, принятие решений, ответ за принятие своих решений. Это все очень помогает», - считает мужчина.

Он также признался, что воинские звания, которые он впоследствии получал, давались ему с трудом.

«В боевом полку не очень просто расти по служебной лестнице. Были задержки в званиях. К сожалению, я улетал в свой первый полет уже будучи гражданским. Воинская часть в Звездном городке была расформирована. Мы стали гражданскими. Но военную форму до сих пор ношу с удовольствием, с радостью...Именно в новой форме я уезжал на Байконур», - отметил Новицкий.

Также напомним, что Новицкий принимал участие в съемках первого фильма в истории кинематографа, который снимался в космосе. Он рассказал, какая роль в картине ему досталась.

«Роль больного пациента. Космонавта, с которым произошел несчастный случай в космосе и которому нужна была медицинская помощь именно грамотного специалиста с Земли, потому что на станции, скажем так, не было возможности спасти меня...Старались, выполняли все просьбы, пожелания того же режиссера Клима Шипенко. Воспринимал с удовольствием советы Юлии Пересильд. Надеюсь, что мы все-таки сделали все возможное, чтобы фильм у них удался», - поделился впечатлениями космонавт.

У Новицкого на счету уже три полета в космос - он отправлялся на орбиту в 2012, 2016 и 2021 годах. Космонавт заявил, что готов и к четвертому полету.

«Я не вижу причин отказываться. У нас есть программа полетов. Если Родина скажет, что надо, офицер ответит “есть”», - сказал он.

Олег Новицкий — герой РФ, российский космонавт, член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Его первый полет состоялся 23 октября 2012 года — 16 марта 2013 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-06М».