Двухчасовой маршрут к нормализации: что дали мировой политике переговоры России и США

Диалог, который может изменить политическую ситуацию в мире, состоялся между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Разговор проходил по видеосвязи по специальному защищенному каналу. Лидеры РФ и США обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО.

Реакция на переговоры последовала незамедлительно, политологи начали прогнозировать, как будут далее развиваться события. В начале диалога президенты поприветствовали друг друга, после чего онлайн-встреча перешла в закрытый формат. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал тон саммита откровенным. Байден, по его словам, вспомнил о союзничестве России и США во время Второй мировой войны.

«Было место и для шуток, для обмена комплиментами. Упомянули и стратегический диалог. Зафиксировали, что послы вернулись в свои столицы. Затем киберпреступность, и информационная безопасность, и некоторые аспекты двухсторонних отношений», - сообщил он после переговоров.

Первые постпереговорные статьи американских журналистов сопровождались скриншотом российского пула, потому что администрация американской стороны долго не предоставляла материалы. NBC даже пришлось опубликовать снимок шестилетней давности, на котором с Путиным разговаривает по телефону Барак Обама. Спустя час после завершения саммита появилось всего одно, но показательное фото: Путин проводит переговоры без посредников, а Байден - в компании помощников. В Овальном кабинете - госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по нацбезопасности Джейк Салливан и старший директор Совета нацбезопасности по России Эрик Грин. Журналисты Daily Mail изобразили иллюстрацию по теме: по их версии, российские войска уже сосредоточены в Белоруссии, со стороны Ростовской и Воронежской областей, и в Черном море. Но СМИ не приводит этому никаких доказательств.

Тема Украины в разговоре сторон была приоритетной - это подтвердили и Кремль, и Белый дом. США вели диалог не только от своего лица, но и от третьего, заявив, что союзники ответят жесткими санкциями в случае так называемого «вторжения» России. Путин заявил Байдену, что США перекладывает ответственность на Кремль, а НАТО при этом предпринимает опасные попытки освоения территории Украины. Об этом говорит и новый оборонный бюджет США - в него заложено 300 миллионов долларов на военную помощь украинскому государству. Российский лидер вновь напомнил американским коллегам свою позицию по Украине - необходимое соблюдение Киевом Минских соглашений. Россия также заинтересована в получении юридических гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Весь двухчасовой насыщенный диалог поместился в полстраницы официального комментария на сайте Белого дома. Такой же недолгий брифинг провела с журналистами и представитель Госдепа США Джен Псаки, заявившая, что американская сторона «внимательно следит за действиями России и хочет увидеть деэскалацию конфликта».

После прошедших онлайн-переговоров помощник президента Ушаков отметил, что российской и американской сторонам потребуется много времени, чтобы разрешить все проблемы, накопившиеся в их отношениях. Он заявил, что для этого понадобится не один месяц и не один год. О следующем контакте президенты не договаривались.