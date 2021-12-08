В Кремле рассказали о роли советников в переговорах Путина и Байдена

Во время переговоров глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена советники с обеих сторон были готовы в любой момент принять участие в беседе. Тем не менее, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, весь двухчасовой разговор прошел исключительно в формате диалога президентов.

Ушаков отметил, что в России уполномоченные лица находились у экранов во время онлайн-переговоров Путина и с коллегой из США, чтобы при необходимости проконсультировать главу государства относительно каких-либо практических вопросов. Как заметил помощник президента, он не знает, сколько именно человек находились в процессе рядом с Байденом.

Ранее в Сети распространили кадры, на которых было видно, где находились президенты РФ и США во время беседы по видеосвязи. На фотографиях Джо Байден оказался окружен несколькими советниками.