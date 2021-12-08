В Кремле отметили, что РФ и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях

Российской и американской стороне потребуется немалое количество времени, что разрешить все проблемы, накопившиеся в отношениях между странами. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не один месяц и, может быть, даже не один год», - оценил он.

По его мнению, прошедшая онлайн-беседа глав государств предсказуемо не привела к каким-либо прорывам, однако показала, что лидеры РФ и США настроены на продолжение практической работы. В частности президенты показали готовность обсуждать достаточно чувствительные для государств вопросы.

«Резких прорывов, наверное, пока трудно ожидать», - заметил помощник Путина.

Диалог, согласно словам Ушакова, был начат с обоюдного выражения удовлетворения итогами женевской встречи и обсуждения реализующихся в настоящее время параметров в рамках достигнутых договоренностей.

В частности был отмечен заметный прогресс в области взаимодействия по проблемам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Помощник главы РФ отметил, что продвижение в этой области уже налицо и, более того, страны готовы к дальнейшему углублению сотрудничества.

Помимо этого, в соответствии с рассказом Ушакова, в переговорах Путина с коллегой из США были и эмоциональные моменты. Так, во время обсуждения прошлого государств времен Второй мировой Байден вспомнил о жертвах, которые понесли Россия и Соединенные Штаты в период сражений и расчувствовался, говоря о том, что потерял в войне своих близких.