В стране и мире Посольство РФ сообщило о снятии ареста с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» Кира Тило Корабль был задержан первого ноября датской стороной во время его нахождения на рейде порта Скаген. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Западный апелляционный суд Дании снял арест с российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Соответствующее заявление сделали в посольстве России. «В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи, применение в его отношении ареста не допускается», - сказано в сообщении. НИС «Академик Иоффе» принадлежит России и находится в оперативном управлении Института океанологии им. П. П. Ширшова в Калининграде. Корабль был задержан первого ноября датской стороной во время его нахождения на рейде порта Скаген, также были изъяты судовые документы. На борту находятся 38 моряков и 23 ученых, связи с ними почти не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика