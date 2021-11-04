В стране и мире В посольстве РФ раскрыли детали задержания российского научного судна в Дании Иван Линдеманн Этот корабль используется Институтом океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. © Фото: Victor Morozov, wikimedia Читайте нас на: Российское исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в датском порту Скаген 1 ноября. Об этом сообщили в посольстве РФ. Этот корабль используется Институтом океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. «Изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», - отметили в дипмиссии. Также в посольстве уточнили, что получили и передали в МИД РФ копии судебных решений, на основании которых было произведено задержание. «Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», - сказали в посольстве. Ранее в Институте океанологии назвали возможную причину ареста российского исследовательского судна «Академик Иоффе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика