В посольстве РФ раскрыли детали задержания российского научного судна в Дании
Российское исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в датском порту Скаген 1 ноября. Об этом сообщили в посольстве РФ.
Этот корабль используется Институтом океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.
«Изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», - отметили в дипмиссии.
Также в посольстве уточнили, что получили и передали в МИД РФ копии судебных решений, на основании которых было произведено задержание.
«Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», - сказали в посольстве.
Ранее в Институте океанологии назвали возможную причину ареста российского исследовательского судна «Академик Иоффе».