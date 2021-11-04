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В посольстве РФ раскрыли детали задержания российского научного судна в Дании

Иван Линдеманн
15:41 04.11.2021
Этот корабль используется Институтом океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.
В посольстве РФ раскрыли детали задержания российского научного судна в Дании
© Фото: Victor Morozov, wikimedia
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Российское исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в датском порту Скаген 1 ноября. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Этот корабль используется Институтом океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.

«Изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», - отметили в дипмиссии.

Также в посольстве уточнили, что получили и передали в МИД РФ копии судебных решений, на основании которых было произведено задержание.

«Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», - сказали в посольстве.

Ранее в Институте океанологии назвали возможную причину ареста российского исследовательского судна «Академик Иоффе».

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