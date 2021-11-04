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В Институте океанологии назвали причину ареста российского исследовательского судна в Дании

Иван Линдеманн
15:05 04.11.2021
На борту находится геологическая экспедиция из 28 ученых.
В Институте океанологии назвали причину ареста российского исследовательского судна в Дании
© Фото: Центр Морских экспедиционных исследований
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Научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании из-за того, что задолжало фрахтователю. Об этом сообщил источник в Институте океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук.

Как сказал собеседник «Известий», на борту находится геологическая экспедиция из 28 ученых. По его информации, флот института около 10 лет сдавал корабль в аренду одной из компаний, которая использовала его в туристических целях. Позднее это сотрудничество было приостановлено. Скорее всего, компания вскоре обанкротилась. Из-за этого она перестала платить фрахтователю за топливо и стоянку.

«Академик Иоффе» принадлежит России и находится в оперативном управлении Института океанологии им. П. П. Ширшова в Калининграде.

Судно было арестовано 1 ноября. Уточняется, что правоохранители временно изъяли судовую документацию. Датская сторона уже направила в российский МИД юридические документы по факту ареста.

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