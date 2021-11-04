Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство: на арестованном в Дании судне «Академик Иоффе» находится 38 членов экипажа и 23 ученых

Иван Линдеманн
20:11 04.11.2021
Судно ходит под российским флагом и используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mark Rushton flickr
Читайте нас на:

Арест российского судна «Академик Иоффе» произошел по иску третьей стороны. Об этом рассказали «Звезде» в посольстве РФ в Дании. По словам советника-посланника посольства Анны Князевой, третьей стороной является канадская компания.

«На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт», - сообщила представитель посольства.

Судно «Академик Иоффе» находится в собственности государства. Оно ходит под российским флагом и используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.

«Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений на основании которых произведено задержание», - добавила Козлова.

Судно было арестовано 1 ноября. Уточняется, что правоохранители временно изъяли судовую документацию. Дипломаты работают над решением вопроса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:40 В стране и мире
Путин пригласил Лукашенко посетить памятник в Севастополе в честь 100-летия окончания Гражданской войны
19:40 В стране и мире
Путин пригласил Лукашенко посетить памятник в Севастополе в честь 100-летия окончания Гражданской войны
17:50 В стране и мире
Видео
Лукашенко назвал дату референдума по конституции Белоруссии
15:44 В стране и мире
Новый глава Минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
15:28 В стране и мире
Захарова пошутила про внесение Галкина в «черный список» Минкульта Украины
Популярное
Видео
Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео
Названы грузы, за провоз которых могут оштрафовать водителей
Названы четыре самых полезных сухофрукта
Ученые нашли неожиданный и эффективный способ лечения рака
Видео
Неизвестный обокрал могилу Децла
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.