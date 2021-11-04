Посольство: на арестованном в Дании судне «Академик Иоффе» находится 38 членов экипажа и 23 ученых

Арест российского судна «Академик Иоффе» произошел по иску третьей стороны. Об этом рассказали «Звезде» в посольстве РФ в Дании. По словам советника-посланника посольства Анны Князевой, третьей стороной является канадская компания.

«На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт», - сообщила представитель посольства.

Судно «Академик Иоффе» находится в собственности государства. Оно ходит под российским флагом и используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.

«Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений на основании которых произведено задержание», - добавила Козлова.

Судно было арестовано 1 ноября. Уточняется, что правоохранители временно изъяли судовую документацию. Дипломаты работают над решением вопроса.