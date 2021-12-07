Собянин назвал героями погибшего в МФЦ охранника и задержавшего преступника полицейского

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудник охраны, погибший при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, а также полицейский, который своевременно задержал стрелявшего, совершили героический поступок.

«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника. Настоящие герои», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, стооличный мэр сообщил, что сотрудник МФЦ «Рязанский» Владимир Шеменев также погиб при стрельбе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Помимо этого, ведомство опубликовало первые кадры из МФЦ, где произошла трагедия. Видео отразило процесс обследования офиса специалистами.