В СК РФ опубликовали первые кадры из МФЦ, в котором произошла стрельба

В Следственном комитете России показали первые кадры внутренней обстановки МФЦ, в котором мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В ролике, опубликованном на официальном канале ведомства, показан процесс обследования помещения специалистами СК РФ.

По факту стрельбы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В частности, по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц») и по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для их координации туда также прибыл руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

Напомним, подозреваемый мужчина вошел в отделение МФЦ и, по предварительным данным, открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску. В результате действий стрелявшего погибли два человека, еще четверо ранены. Мужчину оперативно задержали, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.