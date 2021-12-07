Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России началась масштабная проверка шахт во всех угледобывающих регионах страны

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
19:29 07.12.2021
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатели обнаружили еще 13 тел погибших, их поднимают на поверхность. По всей России после трагедии в Кузбассе, где погиб 51 человек проверяют шахты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Масштабные проверки шахт идут по всем угледобывающим регионам страны. Тщательно изучают все - от документации в кабинетах до технического оснащения сами рудников. Цель одна - не допустить трагедии подобно той, что произошла на «Листвяжной». С проверкой нагрянула прокуратура и представители еще с полдесятка контролирующих органов.

Специалисты Ростехнадзора вместе с шахтерами отправляются на дизелевозах в подземный маршрут. В шахтах проверяются самые опасные участки, в том числе тупиковые забои, которые при ЧП, могут стать смертельной ловушкой. Инспекторы Ростехнадзора фактически проводят под землей полные восьмичасовые горняцкие смены. Подробно описывают состояние креплений выработок, техузлов, вентиляции, пожарозащиты. Прокурорские проверки в связи с инцидентом на «Листвяжной» проводятся по всей стране.

На несколько сотен метров над каждой шахтой, в диспетчерских, находятся многофункциональные системы безопасности, которые контролируют все параметры. Видны датчики каждого проходчика, забойщика и машиниста. Для каждого ЧП под землей есть свои протоколы. Отточен каждый шаг ликвидации внештатных ситуаций.

Техногенная катастрофа в Кемеровской области 25 ноября унесла больше полусотни жизней. Ее отзвуки сотрясают сегодня Хабаровский и Приморский края, Коми, Якутию, Тыву, Чукотку, Сахалин, Челябинскую и Ростовскую области. Масштабные проверки проводятся под «эгидой» прокуратуры РФ.

После произошедшего в Кузбассе на проблемы в угольной отрасли обратил внимание президент страны. Владимир Путин потребовал жестко спрашивать по закону с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников шахт. На устранение всех нарушений отведены кратчайшие сроки. За неделю прокуратуре предстоит дать оценку состояния около 60 шахт и более 100 угольных разрезов страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:38 В стране и мире
Видео
Подозреваемого в стрельбе в МФЦ доставили в ГСУ СК РФ по Москве
19:04 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе в МФЦ
18:17 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал первые кадры из МФЦ, в котором произошла стрельба
17:24 В стране и мире
Видео
«Хлопки, детский плач, люди в панике бегают по коридорам»: очевидец раскрыл детали стрельбы в МФЦ
18:12 В стране и мире
Горноспасатели подняли на поверхность еще 13 тел погибших в кузбасской шахте
Популярное
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Видео
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.