В России началась масштабная проверка шахт во всех угледобывающих регионах страны

Масштабные проверки шахт идут по всем угледобывающим регионам страны. Тщательно изучают все - от документации в кабинетах до технического оснащения сами рудников. Цель одна - не допустить трагедии подобно той, что произошла на «Листвяжной». С проверкой нагрянула прокуратура и представители еще с полдесятка контролирующих органов.

Специалисты Ростехнадзора вместе с шахтерами отправляются на дизелевозах в подземный маршрут. В шахтах проверяются самые опасные участки, в том числе тупиковые забои, которые при ЧП, могут стать смертельной ловушкой. Инспекторы Ростехнадзора фактически проводят под землей полные восьмичасовые горняцкие смены. Подробно описывают состояние креплений выработок, техузлов, вентиляции, пожарозащиты. Прокурорские проверки в связи с инцидентом на «Листвяжной» проводятся по всей стране.

На несколько сотен метров над каждой шахтой, в диспетчерских, находятся многофункциональные системы безопасности, которые контролируют все параметры. Видны датчики каждого проходчика, забойщика и машиниста. Для каждого ЧП под землей есть свои протоколы. Отточен каждый шаг ликвидации внештатных ситуаций.

Техногенная катастрофа в Кемеровской области 25 ноября унесла больше полусотни жизней. Ее отзвуки сотрясают сегодня Хабаровский и Приморский края, Коми, Якутию, Тыву, Чукотку, Сахалин, Челябинскую и Ростовскую области. Масштабные проверки проводятся под «эгидой» прокуратуры РФ.

После произошедшего в Кузбассе на проблемы в угольной отрасли обратил внимание президент страны. Владимир Путин потребовал жестко спрашивать по закону с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников шахт. На устранение всех нарушений отведены кратчайшие сроки. За неделю прокуратуре предстоит дать оценку состояния около 60 шахт и более 100 угольных разрезов страны.