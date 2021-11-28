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Трагедия в шахте на Кузбассе: где найти вакцину от преступной халатности

Алексей Алексеев
12:54 28.11.2021
Арестованный директор шахты «Листвяжная» недавно был признан лучшим руководителем года среди всех шахтерских предприятий.
Трагедия в шахте на Кузбассе: где найти вакцину от преступной халатности
© Фото: ТРК "Звезда"
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Шахта «Листвяжная», взрыв метана на которой унес жизни 51 человека, среди которых - пятеро спасателей - в этом году из-за различных нарушений останавливалась девять раз. Руководство в связи с этим выплатило штрафов на сумму четыре миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия при этом составляет около 800 миллионов рублей в год. Арестованный директор шахты недавно был признан лучшим руководителем года среди всех шахтерских предприятий.

На третий день после взрыва горноспасатели прошли два  километра горных выработок. Подняли на землю несколько тел шахтеров и спасателей. Под землей изначально находились 285 человек. Спустя сутки после трагедии власти Кузбасса заявляли о 52 погибших, шесть из которых - горноспасатели МЧС РФ. Чуть позже оказывается, что один из спасателей буквально «родился в рубашке» - Александра Заковряшина нашли живым уже после того, как оказался в списке своих коллег, представленных к ордену Мужества посмертно.

Трагедия на Кузбассе требует новой вакцины от преступной халатности.

«В той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то может остаться там вживых, даже не представлялось возможным», - рассказывает Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

Медик горноспасательного отряда выбирался из шахты почти сутки. При этом когда его везли на скорой, находился в сознании и даже мог говорить с врачами.

«Вы спасаете реально людей, а я - ну что там, я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил на моем месте», - впроброс заметил Заковряшин.

Александра Заковряшина доставили в соседний Ленинск -Кузнецкий, в центр охраны здоровья шахтеров. Врачи диагностировали у него переохлаждение, обезвоживание и отравление газом. Затем на фоне долгого пребывания во токсичных условиях в шахте начались осложнения - обнаружилась и почечная недостаточность.

Сейчас жизнь Александра вне опасности. Он много лет работал травматологом в Новокузнецке, а потом перешел на службу в горноспасательный отряд. Несколько раз принимал участие в ликвидации аварий на шахтах.

Следователи до сих пор проверяют и устанавливают причины трагедии. Сами горняки и их близкие говорят, что на нарушения норм безопасности начальство много раз просто закрывало глаза. Газоанализатор заклеивали или обматывали тряпкой, чтобы автоматика не отключала линию.

«Метан там зашкаливал. Это было известно. Муж приходил с работы каждый день и говорил, что добром это не кончится. Зашкаливал так, что все датчики сигнализировали. А в ночь с 14 на 15 ноября был пожар. И даже после этого никаких мер не было принято», - рассказала Инна Пиялкина, жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина.

По делу о трагедии на шахте «Листвяжная» проходят пять человек. Заключены под стражу: директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель и начальник участка. Кроме того два инспектора Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. По данным Следственного комитета, они подготовили липовые акты о проверке шахты неделю назад. Пока до сих пор идет поисковая операция и следственная операция, шахта работать не будет.

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, задача властей региона сейчас - заниматься поиском погибших горняков и спасателей. И сделать так, чтобы потом возможно будет ввести шахту в работу. Всем, кто работает на шахте, в этот период пообещали сохранить среднюю зарплату, которую они получали в 2021 году.

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