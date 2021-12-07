Горноспасатели подняли на поверхность еще 13 тел погибших в кузбасской шахте

Сотрудники экстренных служб сообщили, что горноспасателям удалось поднять на поверхность тела 13 погибших в трагедии на шахте «Листвяжная». Помимо этого, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС, осуществляются поиски еще двоих человек.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров», - заявили в ведомстве.

Более того, горноспасатели сейчас выполняют ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения, системы аэрогазового контроля в шахте. На сайте регионального МЧС отмечается, что работы ведутся в круглосуточном режиме. В смене работают члены вспомогательной горноспасательной команды и четыре отделения ВГСЧ.

Ранее шахта «Листвяжная» начала производить выплаты семьям погибших. В среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей.